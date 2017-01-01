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Baş Makale
Aşağıda yayınladığımız makale nefis denen azılı düşmanı çok iyi tanıyan, asrımızın büyük mütefekkiri, Âlim-i...
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Editör
Varoluşumuza İslam dışında mânalar yükleyen, izahlar getirmeye çalışan, insan ruhuna yabancı sistemlerin, nefsani arzuları...
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Makale
Nerede kan, gözyaşı varsa çevrenize bir bakın; hepsinin “İslam coğrafyası” olduğunu göreceksiniz. Neden acaba?...
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Cinsel Hayat
Gençlerin cinsel kimliklerinin oluşması döneminde, doğru ve normal cinsel kimlik kazanmaları için neler yapılmalı?...
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Ehl-i Beyt
Hayattaki tercihlerimiz, bizlere vaad edilen ömrümüzün ne kadar önemli olduğunu gösterir. Yani dünyadaki yaşam...
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İnsan
Şöyle bir an durup burası neresi dediğiniz oldu mu? Günümüz değişiyle, kendinizi uzaylı gibi...
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Çocuk Eğitimi
Çocuklarda sorumluluk bilinci neden önemlidir? Bir insana hayat boyu lazım olacak en önemli özelliklerdendir...
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Sağlık
Diabetes Care isimli dergide yayınlanan bir araştırmada 8 haftalık sıkı bir diyetin tip 2...
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Ölçü
İnananlar için çok önemli bir ölçü şudur. Bir insan Hz. Muhammed (sav) gibi yetenekli...
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Vesvese
Derleyen: Nail Başeski İnsanoğlu bildiğimiz canlı varlıklar içinde bilişsel, fiziksel ve duygusal yetenekleri nedeniyle...
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Müzik
Sanat hayatınız nasıl başladı? Yeteneğinizi kim fark etti? İlkokul yıllarımda babam fark etti. Çocukluk...
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Başarı Öyküsü
130 yıllık bir köklü geçmişin günümüze uzanan aile hikâyesinden bahseder misiniz? Helvacızade olarak tarihimiz,...
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Edebiyat
Kitaplarınızın konularını nasıl seçiyorsunuz, nelerden esinleniyorsunuz? Hiçbir şeyi yeniden keşfetmiyoruz aslın da. Yaptığım yeni...
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Hayatın İçinden
Sevgi ise gülümser ve para resmi atar. Hemen Zeynep’in yanına gider. Zeynep onu görünce...
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Okul
En değerli varlıklarımız ve Allah’ın birer emaneti olan, hiç şüphesiz çocuklarımızdır. Şu üç günlük...
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Kahve
Türkiye’yi diğer ülkelerle kıyasladığımızda, kahve içme alışkanlıklarında Türkiye nerede duruyor? Türkiye’de şu anda çay...