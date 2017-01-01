Manşetler

Dünyevilik Münzevilik Paradoksu / Dr. Mehmet Öztürk Dünyevilik Münzevilik Paradoksu / Dr. Mehmet Öztürk »
Orhan Ölmez ile Söyleşi Orhan Ölmez ile Söyleşi »
Cinsellikte En Yaygın Doğru Bilinen Yanlışlar / Cinsel Terapi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Başkanı ( CİTEB ) Uzm. Psk. Gökhan Göksu Cinsellikte En Yaygın Doğru Bilinen Yanlışlar / Cinsel Terapi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Başkanı ( CİTEB ) Uzm. Psk. Gökhan Göksu »
Geçmişten Bugüne Yükselen Başarı Öyküsü / Helvacızade Gıda İlaç Kimya San. Tic. A.Ş. CEO’su Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil Geçmişten Bugüne Yükselen Başarı Öyküsü / Helvacızade Gıda İlaç Kimya San. Tic. A.Ş. CEO’su Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil »
Ahir Zamanda Kurtuluşun Adresi: Ehl-i Beyt / Yasemin Keskin Ahir Zamanda Kurtuluşun Adresi: Ehl-i Beyt / Yasemin Keskin »
Benim Romanlarım Hayatın Ta Kendisidir / Yazar ve Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu Benim Romanlarım Hayatın Ta Kendisidir / Yazar ve Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu »
Nereye Vardı Bu Dünya… / Ayşegül Hakverdi Nereye Vardı Bu Dünya… / Ayşegül Hakverdi »
Duruş ve Şehadet 2 / Kenan Kurban Duruş ve Şehadet 2 / Kenan Kurban »
Çocuğuma Sorumluluk Duygusunu Nasıl Kazandırabilirim? / Uzm. Klinik Psikolog Rukiye Karaköse Çocuğuma Sorumluluk Duygusunu Nasıl Kazandırabilirim? / Uzm. Klinik Psikolog Rukiye Karaköse »
Sadece Maddiyat Okul Başarısı Getirmez! / M. Emin Karabacak Sadece Maddiyat Okul Başarısı Getirmez! / M. Emin Karabacak »
Diyabeti 2 Ayda Diyetle Silip Atmak Mümkün / Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta Diyabeti 2 Ayda Diyetle Silip Atmak Mümkün / Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta »
Kaliteli Kahvenin Sırları / Kahve Uzmanı Yunus Çakmak Kaliteli Kahvenin Sırları / Kahve Uzmanı Yunus Çakmak »

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Baş Makale

Seyyid Şenel İLHAN’ın Sohbetinden – Haddi Aşan “Uç” Günah İsteklerine Karşı Tepkimiz Nasıl Olmalı?
Seyyid Şenel İLHAN’ın Sohbetinden – Haddi Aşan “Uç” Günah İsteklerine Karşı Tepkimiz Nasıl Olmalı?

Aşağıda yayınladığımız makale nefis denen azılı düşmanı çok iyi tanıyan, asrımızın büyük mütefekkiri, Âlim-i...

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Editör

Editörden Abdulbaki İlhan
Editörden Abdulbaki İlhan

Varoluşumuza İslam dışında mânalar yükleyen, izahlar getirmeye çalışan, insan ruhuna yabancı sistemlerin, nefsani arzuları...

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Makale

Dünyevilik Münzevilik Paradoksu / Dr. Mehmet Öztürk
Dünyevilik Münzevilik Paradoksu / Dr. Mehmet Öztürk

Nerede kan, gözyaşı varsa çevrenize bir bakın; hepsinin “İslam coğrafyası” olduğunu göreceksiniz. Neden acaba?...

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Cinsel Hayat

Cinsellikte En Yaygın Doğru Bilinen Yanlışlar / Cinsel Terapi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Başkanı ( CİTEB ) Uzm. Psk. Gökhan Göksu
Cinsellikte En Yaygın Doğru Bilinen Yanlışlar / Cinsel Terapi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Başkanı ( CİTEB ) Uzm. Psk. Gökhan Göksu

Gençlerin cinsel kimliklerinin oluşması döneminde, doğru ve normal cinsel kimlik kazanmaları için neler yapılmalı?...

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Ehl-i Beyt

Ahir Zamanda Kurtuluşun Adresi: Ehl-i Beyt / Yasemin Keskin
Ahir Zamanda Kurtuluşun Adresi: Ehl-i Beyt / Yasemin Keskin

Hayattaki tercihlerimiz, bizlere vaad edilen ömrümüzün ne kadar önemli olduğunu gösterir. Yani dünyadaki yaşam...

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İnsan

Nereye Vardı Bu Dünya… / Ayşegül Hakverdi
Nereye Vardı Bu Dünya… / Ayşegül Hakverdi

Şöyle bir an durup burası neresi dediğiniz oldu mu? Günümüz değişiyle, kendinizi uzaylı gibi...

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Çocuk Eğitimi

Çocuğuma Sorumluluk Duygusunu Nasıl Kazandırabilirim? / Uzm. Klinik Psikolog Rukiye Karaköse
Çocuğuma Sorumluluk Duygusunu Nasıl Kazandırabilirim? / Uzm. Klinik Psikolog Rukiye Karaköse

Çocuklarda sorumluluk bilinci neden önemlidir? Bir insana hayat boyu lazım olacak en önemli özelliklerdendir...

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Sağlık

Diyabeti 2 Ayda Diyetle Silip Atmak Mümkün / Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta
Diyabeti 2 Ayda Diyetle Silip Atmak Mümkün / Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta

Diabetes Care isimli dergide yayınlanan bir araştırmada 8 haftalık sıkı bir diyetin tip 2...

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Ölçü

Seyyid Şenel İLHAN’ın Sohbetinden – Hiç Kimse Nefsini Allah’ın (cc) Yardımı Olmadan Yenemez…
Seyyid Şenel İLHAN’ın Sohbetinden – Hiç Kimse Nefsini Allah’ın (cc) Yardımı Olmadan Yenemez…

İnananlar için çok önemli bir ölçü şudur. Bir insan Hz. Muhammed (sav) gibi yetenekli...

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Vesvese

Seyyid Şenel İlhan’ın Sohbetinden / Vesvese Yok Edilemez Ama Kontrol Edilebilir
Seyyid Şenel İlhan’ın Sohbetinden / Vesvese Yok Edilemez Ama Kontrol Edilebilir

Derleyen: Nail Başeski İnsanoğlu bildiğimiz canlı varlıklar içinde bilişsel, fiziksel ve duygusal yetenekleri nedeniyle...

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Müzik

Orhan Ölmez ile Söyleşi
Orhan Ölmez ile Söyleşi

Sanat hayatınız nasıl başladı? Yeteneğinizi kim fark etti? İlkokul yıllarımda babam fark etti. Çocukluk...

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Başarı Öyküsü

Geçmişten Bugüne Yükselen Başarı Öyküsü / Helvacızade Gıda İlaç Kimya San. Tic. A.Ş. CEO’su Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil
Geçmişten Bugüne Yükselen Başarı Öyküsü / Helvacızade Gıda İlaç Kimya San. Tic. A.Ş. CEO’su Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil

130 yıllık bir köklü geçmişin günümüze uzanan aile hikâyesinden bahseder misiniz? Helvacızade olarak tarihimiz,...

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Edebiyat

Benim Romanlarım Hayatın Ta Kendisidir / Yazar ve Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu
Benim Romanlarım Hayatın Ta Kendisidir / Yazar ve Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu

Kitaplarınızın konularını nasıl seçiyorsunuz, nelerden esinleniyorsunuz? Hiçbir şeyi yeniden keşfetmiyoruz aslın da. Yaptığım yeni...

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Hayatın İçinden

Duruş ve Şehadet 2 / Kenan Kurban
Duruş ve Şehadet 2 / Kenan Kurban

Sevgi ise gülümser ve para resmi atar. Hemen Zeynep’in yanına gider. Zeynep onu görünce...

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Okul

Sadece Maddiyat Okul Başarısı Getirmez! / M. Emin Karabacak
Sadece Maddiyat Okul Başarısı Getirmez! / M. Emin Karabacak

En değerli varlıklarımız ve Allah’ın birer emaneti olan, hiç şüphesiz çocuklarımızdır. Şu üç günlük...

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Kahve

Kaliteli Kahvenin Sırları / Kahve Uzmanı Yunus Çakmak
Kaliteli Kahvenin Sırları / Kahve Uzmanı Yunus Çakmak

Türkiye’yi diğer ülkelerle kıyasladığımızda, kahve içme alışkanlıklarında Türkiye nerede duruyor? Türkiye’de şu anda çay...

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